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Председатель общественного фонда Махалля Фуркат Махмудходжаев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Махмудходжаев: лучше бы видео о ветеранах снимали, чем про драки девчонок

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Председатель фонда "Махалля" Фуркат Махмудходжаев рассказал, сколько в Ташкенте осталось живых участников Второй мировой войны и какие задачи стоят сегодня перед местными властями и перед всем узбекским обществом для их поддержки.

По словам активиста, с каждой неделей ветеранов войны становится все меньше. Только за четыре последних месяца из 162 проживающих в столице участников Второй мировой в живых осталось 145 человек. Среди них 27 узбекистанцев пережили блокаду Ленинграда, 19 были узниками концлагерей, а восемь – находились в гетто.

Абдусалом Азизов
Sputnik/Рамиз Бахтияров
Абдусалом Азизов рассказал, от чего ветераны уберегли узбекскую молодежь
"Мы каждый год с апреля по 9 Мая задариваем наших ветеранов, но давайте эти рамки расширим до 12 месяцев. Мы должны хотя бы раз в неделю навещать этих людей, узнавать, в чем они нуждаются. Хорошо, если у них обеспеченные дети и внуки, поэтому помощи никакой им не требуется. Но есть и одинокие люди. Тенденция очень печальная, люди уходят из жизни. Так к 75-летию Победы мы вообще можем остаться с одними лежачими ветеранами, которые не смогут даже из дома выйти", — с горечью заметил Махмудходаев, призвав общественность к более активным действиям для помощи пожилым соотечественникам.

Отреставрированная стела героям Великой Отечественной войны в одной из махаллей Ташкента
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Отреставрированная стела героям Великой Отечественной войны в одной из махаллей Ташкента
Особое внимание будет уделено духовно-патриотическому воспитанию молодежи. Уже сейчас у 47 отреставрированных стел в махаллях проводятся мероприятия со школьниками и студентами, на которых им рассказывают об истории тех далеких событий и о героях, отдавших жизни за спасение родины от фашизма.

"Мы должны учить нашу молодежь. Способы могут быть разные: кого-то, может, надо приводить к ветеранам домой, чтобы они помогали, кому-то рассказывать об истории войны и о подвиге узбекистанцев на фронте. Может, надо видеоролики записывать – не о том, как девчонки колошматят друг друга на видео, а как пришли помочь ветерану войны. Вот каких героев надо воспитывать", — добавил председатель фонда "Махалля".

Подробный комментарий Фурката Махмудходжаева слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Великая Отечественная война, Ветераны, Узбекистан



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