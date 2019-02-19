Копылова: сегодня гений-одиночка не может написать современный учебник

Вице-президент по издательской деятельности группы компаний "Просвещение" Виктория Копылова рассказала о тенденциях в сфере разработки учебных пособий в России и странах СНГ.

В Узбекистане пересмотрят подход к составлению и изданию учебной литературы с привлечением специалистов из разных сфер. По мнению российского эксперта, практически во всех постсоветских странах происходит трансформация системы образования, которая отражается и на издательской деятельности.

"Меняется время, меняются дети, меняются требования к знанию и формат их подачи. Разумеется, необходимо и составлять учебники под современную молодежь. К сожалению, уже давно не такого, что пришел автор учебника, показал работу, и мы сразу сказали: "Вау! Публикуем!". Нет, это очень сложный кропотливый труд целого коллектива специалистов. Какое должно быть содержание, какие методики. Какие картинки и шрифт. Очень много нюансов. А потом этот учебник еще и проходит апробацию в школах", — пояснила Копылова.

© Sputnik / Александр Кряжев В Узбекистане пересмотрят подготовку школьных учебников

Говоря о преимуществах электронных учебников над классическими, эксперт издательского дела заметила, что оба формата должны применяться в комплексе.

"Научные изыскания подтверждают, что информация из классических учебников усваивается лучше, чем при использовании электронных носителей. Но мультимедийные возможности позволяют более наглядно продемонстрировать, например, химические опыты, или показать слайд-шоу с достопримечательностями. Так что комбинированный подход даст наилучший результат при обучении", — заключила Виктория Копылова.

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