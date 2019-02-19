Копылова: сегодня гений-одиночка не может написать современный учебник

"Меняется время, меняются дети, меняются требования к знанию и формат их подачи. Разумеется, необходимо и составлять учебники под современную молодежь. К сожалению, уже давно не такого, что пришел автор учебника, показал работу, и мы сразу сказали: "Вау! Публикуем!". Нет, это очень сложный кропотливый труд целого коллектива специалистов. Какое должно быть содержание, какие методики. Какие картинки и шрифт. Очень много нюансов. А потом этот учебник еще и проходит апробацию в школах", — пояснила Копылова.
"Научные изыскания подтверждают, что информация из классических учебников усваивается лучше, чем при использовании электронных носителей. Но мультимедийные возможности позволяют более наглядно продемонстрировать, например, химические опыты, или показать слайд-шоу с достопримечательностями. Так что комбинированный подход даст наилучший результат при обучении", — заключила Виктория Копылова.
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