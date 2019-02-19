Лисовец: Карл Лагерфельд был невероятным дизайнером

"Странное совпадение. Сейчас, когда мода потеряла то искусство, которым она была всегда, мода стала очень простой, понятной, доступной и совсем не "высокой", именно в этот момент, на пике этого ушел, как будто не выдержав такой простоты, этот гений. Конечно, это был невероятный дизайнер", — сказал эксперт моды в эфире радио Sputnik.
По его словам, Лагерфельд был одним из немногих дизайнеров прошлого столетия, который сумел сочетать в себе и художника, и бизнесмена.
"Он, конечно, гений в этом плане, даже рядом невозможно никого поставить", — сказал Лисовец.
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Карл Лагерфельд основал собственную линию одежды — Karl Lagerfeld Impression — в 1974 году. Спустя девять лет стал художественным директором Дома Chanel. Кроме того, сотрудничал с Chloé, Fendi и другими лидерами индустрии моды.
Увлекался фотографией, стал автором нескольких книг, открыл в Париже собственную художественную галерею, основал издательский дом.
Помимо одежды, создавал ароматы, среди которых Chloé, KL, Jako, а также аромат с запахом книги — кутюрье известен своим пристрастием к чтению.