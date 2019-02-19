Лисовец: Карл Лагерфельд был невероятным дизайнером

Во Франции на 86-м году жизни скончался знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд. Эксперт моды, телеведущий Влад Лисовец рассказал о своих эмоциях от этой новости.

Карл Лагерфельд ушел именно тогда, когда мода перестала быть "высокой", отметил Влад Лисовец.

"Странное совпадение. Сейчас, когда мода потеряла то искусство, которым она была всегда, мода стала очень простой, понятной, доступной и совсем не "высокой", именно в этот момент, на пике этого ушел, как будто не выдержав такой простоты, этот гений. Конечно, это был невероятный дизайнер", — сказал эксперт моды в эфире радио Sputnik.

По его словам, Лагерфельд был одним из немногих дизайнеров прошлого столетия, который сумел сочетать в себе и художника, и бизнесмена.

"Он, конечно, гений в этом плане, даже рядом невозможно никого поставить", — сказал Лисовец.

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Карл Лагерфельд основал собственную линию одежды — Karl Lagerfeld Impression — в 1974 году. Спустя девять лет стал художественным директором Дома Chanel. Кроме того, сотрудничал с Chloé, Fendi и другими лидерами индустрии моды.

Увлекался фотографией, стал автором нескольких книг, открыл в Париже собственную художественную галерею, основал издательский дом.

Помимо одежды, создавал ароматы, среди которых Chloé, KL, Jako, а также аромат с запахом книги — кутюрье известен своим пристрастием к чтению.