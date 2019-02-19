Ветеран МВД о том, почему узбекистанцы все чаще нападают на стражей порядка

Координатор "Московского профсоюза полиции", много лет служивший в структурах МВД и Угрозыска, Миахил Пашкин объяснил, почему в РФ, а также в Узбекистане сотрудники правоохранительных органов все чаще становятся жертвами нападений со стороны граждан, нарушающих закон.

Органы правопорядка Узбекистана в последние годы стали более открытыми, однако, не все граждане по достоинству оценивают такие перемены, порой воспринимая это как слабость правоохранительной системы. Так, в республике регулярно появляются сообщения о нападении на сотрудников МВД или неподчинении их законным требованиям при совершении правонарушения. Особенная подобная реакция наблюдается у молодежи. При этом нередко стычки с постовыми или автоинспекторами выкладываются в интернет, где немало комментаторов поддерживают дебоширов.

МВД республики со своей стороны настроено на диалог с гражданами, оперативно реагирует на любые инциденты, в том числе обнародованные в Сети. Однако это не отменяет того, что законным требованиям сотрудников МВД надо подчиняться, а не лезть с кулаками.

По мнению ветерана правоохранительной службы Михаила Пашкина, у такой тревожной тенденции может быть несколько причин.

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"С одной стороны, это может быть связано с поведением самих представителей правоохранительных органов, которые, возможно, как-то неправильно себя ведут. Ведь если взять советское время, там любого милиционера всегда и везде слушались, потому что знали, что нельзя сопротивляться представителю закона, верили этим людям. Сейчас, увы, много сообщений о коррупции и злоупотреблениях, разумеется, доверие к правоохранителям падает, отсюда и такое отношение", — отметил Пашкин в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Еще одна причина, которую опытный оперативник не стал исключать – подрывная деятельности антиправительственных или даже террористических группировок, которые пытаются через такие действия подоврать авторитет правоохранительной системы.

В этих условиях, по мнению Пашкина, власти должны вести плотную работу с населением, проводить постоянные встречи сотрудников МВД, включая министра, с населением.

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"Встречи эти должны быть не формальными или где-то тайком, а на телевидении, на камеры. Нужно встречаться с жалобщиками, разбирать их проблемы и принимать меры, если в отношении кого-то приняты неправомерные решения", — заключил российский эксперт.

Отметим, что в Узбекистане был принят новый закон о службе правоохранительных органов, в котором четко прописаны права и обязанности стражей порядка. Кроме того, ведется работа как с представителями СМИ, так и с населением.

На одном из брифингов начальник ГУВД Ташкента Рустам Джураев, комментируя участившиеся в социальных сетях негативные комментарии столичных жителей в адрес ГАИ и сотрудников МВД, призвал граждан быть ответственными и "не тратить время на посты в Facebook, а звонить 102" для решения конкретных проблемных ситуаций.