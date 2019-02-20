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Спецпредставитель генсека ООН Наталья Герман
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Герман: опыт сотрудничества стран ЦА поможет другим регионам мира

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Спецпредставитель генсека ООН, глава регионального центра по превентивной дипломатии в ЦА Наталья Герман, выступая на конференции в Ташкенте, признала, что опыт взаимодействия центральноазиатских стран может быть востребован в других регионах мира.

По ее словам, прошедшая осенью 2017 года в Самарканде международная конференция по Центральной Азии придала новый импульс региональным процессам как в политике, так и в экономике.

"Сегодня мы с уверенностью можем констатировать, что этот дух Самарканда жив. Однако, несмотря на значительные успехи, у стран есть еще немало проблем, которые необходимо решать сообща. Среди них угроза терроризма и экстремизма, а также урегулирование ситуации в Афганистане для вовлечения этого государства в политическую и экономическую жизнь региона", — подчеркнула Герман.

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Спецпредставитель ООН добавила, что позитивный опыт центральноазиатской пятерки наглядно демонстрирует, чего можно добиться, если действовать совместно.

Подробный комментарий представителя Организации Объединенных Наций слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Центральная Азия, Афганистан, Узбекистан, ООН



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