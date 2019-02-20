Герман: опыт сотрудничества стран ЦА поможет другим регионам мира

По ее словам, прошедшая осенью 2017 года в Самарканде международная конференция по Центральной Азии придала новый импульс региональным процессам как в политике, так и в экономике.
"Сегодня мы с уверенностью можем констатировать, что этот дух Самарканда жив. Однако, несмотря на значительные успехи, у стран есть еще немало проблем, которые необходимо решать сообща. Среди них угроза терроризма и экстремизма, а также урегулирование ситуации в Афганистане для вовлечения этого государства в политическую и экономическую жизнь региона", — подчеркнула Герман.
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