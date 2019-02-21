Министр обороны Курбанов напомнил о военных приоритетах Узбекистана в ЦА

В Ташкенте проходит встреча начальников генштабов стран Центральной Азии, а также представителя от Вооруженных сил США. Глава Минобороны Узбекистана Баходир Курбанов в приветственном слове обозначил ключевые задачи республики и позицию по региональным проблемам.

Министр подчеркнул, что Узбекистан всегда придерживался миролюбивой политики, а главная цель вооруженных сил страны — обеспечение независимости, стабильности и безопасности как в самой республике, так и во всем регионе.

"Мы готовы всесторонне развивать взаимоотношения со всеми странами региона для поддержания мира и стабильности, в первую очередь это касается Афганистана", — подчеркнул Курбанов.

Выступление министра обороны слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.