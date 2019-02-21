13:51 21 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.25
  • EUR9477.31
  • USD8392.20
Поиск
Министр обороны Узбекистана генерал-майор Баходир Курбанов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Министр обороны Курбанов напомнил о военных приоритетах Узбекистана в ЦА

Радио
Получить короткую ссылку
8140

В Ташкенте проходит встреча начальников генштабов стран Центральной Азии, а также представителя от Вооруженных сил США. Глава Минобороны Узбекистана Баходир Курбанов в приветственном слове обозначил ключевые задачи республики и позицию по региональным проблемам.

Министр подчеркнул, что Узбекистан всегда придерживался миролюбивой политики, а главная цель вооруженных сил страны — обеспечение независимости, стабильности и безопасности как в самой республике, так и во всем регионе.

"Мы готовы всесторонне развивать взаимоотношения со всеми странами региона для поддержания мира и стабильности, в первую очередь это касается Афганистана", — подчеркнул Курбанов.

Выступление министра обороны слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

По теме

Командование ВС США приедет в Ташкент обсудить ситуацию в Афганистане
Военные Узбекистана и Пакистана обсудили вопросы безопасности в регионе
Узбекистан и США обсудили урегулирование ситуации в Афганистане
Теги:
Баходир Курбанов, Афганистан, Центральная Азия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Суперлуние, наблюдаемое в Москве
Главное суперлуние 2019 года
Последний аккорд зимы: видео из заснеженного Самарканда
Афганистан без России — 30 лет хаоса
Афганистан без России — 30 лет хаоса

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054