Коротченко: с помощью космических войск США хотят добиться превосходства

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о создании Космических сил США.

"США намерены готовиться к этому очень серьезно. Для этого необходима перестройка всех командных, организационных структур США, что и будет произведено в рамках создания нового вида вооруженных сил с прицелом на то, что уже через 10-15 лет будет создана группировка сил и средств в космосе, с помощью которой Пентагон может попытаться в войнах нового поколения решить задачи достижения военного превосходства за счет своего ударного потенциала", — сказал Коротченко в эфире радио Sputnik.

По его мнению, американцы рассматривают космос как самостоятельный сегмент для ведения военных действий.