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Игорь Коротченко
© Sputnik / Михаил Воскресенский

Коротченко: с помощью космических войск США хотят добиться превосходства

Радио
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Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко пояснил, для чего создаются Космические силы США.

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о создании Космических сил США.

"США намерены готовиться к этому очень серьезно. Для этого необходима перестройка всех командных, организационных структур США, что и будет произведено в рамках создания нового вида вооруженных сил с прицелом на то, что уже через 10-15 лет будет создана группировка сил и средств в космосе, с помощью которой Пентагон может попытаться в войнах нового поколения решить задачи достижения военного превосходства за счет своего ударного потенциала", — сказал Коротченко в эфире радио Sputnik.

По его мнению, американцы рассматривают космос как самостоятельный сегмент для ведения военных действий.




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