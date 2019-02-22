Вехов о последствиях отключения России от интернета

"Пытаясь отключить Россию от Сети, западные спецслужбы потеряют нынешний объем разведывательной и иной аналитической информации. С экономической точки зрения много потеряют организации, торгующие через интернет. Будут попраны хваленые демократические права и свободы", — отметил Виталий Вехов в эфире радио Sputnik.
При этом он заявил, что российские специалисты, сотрудники правоохранительных органов готовы к таким угрозам. К примеру, Ростелеком в течение нескольких лет проводил соответствующие технические и технологические мероприятия для того, чтобы минимизировать последствия в случае, если отключение все же произойдет.
"Сеть есть сеть. Если будет отключено большинство сегментов, обеспечивающих выход в сеть российских пользователей, они могут воспользоваться теми резервными каналами, которые сейчас существуют через другие страны", — отметил эксперт.
По его словам, коммуникация в данном случае будет идти через Китай.
Полный комментарий Виталия Вехова слушайте в радиоподкасте.