Вехов о последствиях отключения России от интернета

Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов считает, что угроза отключить РФ от Сети — это палка о двух концах: она ударит и по российским пользователям, и одновременно — по зарубежным пользователям и спецслужбам.

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ заявил, что существует теоретическая угроза того, что страну отключат от интернета извне.

"Пытаясь отключить Россию от Сети, западные спецслужбы потеряют нынешний объем разведывательной и иной аналитической информации. С экономической точки зрения много потеряют организации, торгующие через интернет. Будут попраны хваленые демократические права и свободы", — отметил Виталий Вехов в эфире радио Sputnik.

При этом он заявил, что российские специалисты, сотрудники правоохранительных органов готовы к таким угрозам. К примеру, Ростелеком в течение нескольких лет проводил соответствующие технические и технологические мероприятия для того, чтобы минимизировать последствия в случае, если отключение все же произойдет.

"Сеть есть сеть. Если будет отключено большинство сегментов, обеспечивающих выход в сеть российских пользователей, они могут воспользоваться теми резервными каналами, которые сейчас существуют через другие страны", — отметил эксперт.

По его словам, коммуникация в данном случае будет идти через Китай.

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