Смолин: Запад не должны волновать отношения России и Беларуси

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин прокомментировал заявление бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что Россия якобы намерена присоединить Беларусь и таким образом приблизиться к границам Европы.

"В этом заявлении самое безумное — что Россия якобы хочет приблизиться к границам Европы. Это, конечно, полное безумие — никаких таких желаний нет. У нас есть союз Беларуси и России, некий объединительный проект, который стремится к координации усилий в области экономики, политики, культуры для того, чтобы наши два братских народа не расходились", — сказал Михаил Смолин.

По его мнению, объединительные процессы между Москвой и Минском необходимо продолжать, пишет Sputnik Латвия.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Лукашенко: Беларусь не потеряет суверенитет

"Нам бы очень не хотелось, чтобы Беларусь начала бы дрейфовать куда-то в ту сторону, которая не нужна никому, в том числе ни Западу, ни Европе. Объединительные процессы должны идти и дальше. И это не должно никак волновать ни Расмуссена, ни каких-то других западных прожектеров", — отметил политолог.

Отношения России и Беларуси — это отношения суверенных государств, "народов, которые могут договориться", заявил Смолин.

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Напомним, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи. Вопросы суверенитета обоих государств в ходе встречи не обсуждались.