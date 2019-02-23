Футуролог Данила Медведев о технологиях, дающих бессмертие

Уже сегодня только в криолаборатории Медведева хранятся десятки тел. Причем необязательно целых. Здесь "человеком" называют головной мозг, хранящий, как утверждают ученые – сотрудники лаборатории, почти всю информации о личности. Спустя время, по мнению футурологов, технологии позволят воссоздавать тела, в которые этот мозг можно будет поместить и дать человеку "вторую жизнь" и даже бессмертие. А пока замороженные человеческие тела (и мозги) ждут технологического прорыва в криохранилищах, заполненных жидким азотом.

© Sputnik / Vitaliy Ankov Бессмертие не за горами: ученые создали первый синтетический организм

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" футуролог Данила Медведев откровенно рассказывает о том, что из себя представляют криохранилища и кто их охраняет, сколько стоит заморозка всего тела и сколько - мозга, верят ли ученые-крионисты в Бога, обесценивается ли жизнь, если она бесконечна, как долго может храниться мозг, замороженный в 21 веке, а также у кого больше шансов быть замороженным и сохраненным и как продлить "фазу мудрости" человека.

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