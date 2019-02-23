У каждого из нас появлялись такие мысли: если я вдруг сойду с ума и не осознаю этого, что тогда? Эксперты говорят, что задавать такие вопросы нормально, главное, чтобы они не превращались в навязчивые идеи. К чему может привести страх сойти с ума? Что такое норма и есть ли она? Как продлить свое психическое долголетие?
Вместе с врачом-психиатром и доцентом Первого МГМУ имени Сеченова Игорем Дороженок, кавээнщиком, цирковым актером Большого Московского цирка Артёмом Бобцовым и носителем страха – графическим дизайнером Александрой Благадырёвой разбираемся, как победить этот страх и нужно ли?
1:30 – о страхе сойти с ума
6:18 – когда может возникнуть страх сойти с ума?
09:54 – это правда, что от страха сойти с ума чаще страдают творческие люди?
10:40 – как проверить, не сошел ли ты уже с ума
12:17 – что есть "норма"?
13:40 – о наследственности психических заболеваний
16:55 – кому "свойственны" психические заболевания
22:00 – как понять, нужно ли обращаться к психиатру
23:29 – страх сойти с ума – это нормально?
26:00 – о страхе потерять рассудок в возрасте
29:57 – как продлить психическое долголетие
36:10 – что помогает предотвратить болезнь Альцгеймера
44:20 – всегда ли внутренний голос – это плохо?
48:00 – почему в США так популярны антидепрессанты, а у нас почти нет?
49:40 – как часто нужно показываться психиатру?
Слушайте и бойтесь правильно!