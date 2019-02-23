Страх сойти с ума

Один из самых древних страхов. Ему столько же лет, сколько и человечеству. Перспектива тронуться рассудком означает потерю самого себя, что для многих хуже смерти. Но что есть норма? Нормально ли разговаривать с самим собой? Стоит ли прислушиваться к голосам в голове? Как вы поймете, что деменция на пороге и вы уже не прежний вы?

У каждого из нас появлялись такие мысли: если я вдруг сойду с ума и не осознаю этого, что тогда? Эксперты говорят, что задавать такие вопросы нормально, главное, чтобы они не превращались в навязчивые идеи. К чему может привести страх сойти с ума? Что такое норма и есть ли она? Как продлить свое психическое долголетие?

Вместе с врачом-психиатром и доцентом Первого МГМУ имени Сеченова Игорем Дороженок, кавээнщиком, цирковым актером Большого Московского цирка Артёмом Бобцовым и носителем страха – графическим дизайнером Александрой Благадырёвой разбираемся, как победить этот страх и нужно ли?

1:30 – о страхе сойти с ума

6:18 – когда может возникнуть страх сойти с ума?

09:54 – это правда, что от страха сойти с ума чаще страдают творческие люди?

10:40 – как проверить, не сошел ли ты уже с ума

12:17 – что есть "норма"?

13:40 – о наследственности психических заболеваний

16:55 – кому "свойственны" психические заболевания

22:00 – как понять, нужно ли обращаться к психиатру

23:29 – страх сойти с ума – это нормально?

26:00 – о страхе потерять рассудок в возрасте

29:57 – как продлить психическое долголетие

36:10 – что помогает предотвратить болезнь Альцгеймера

44:20 – всегда ли внутренний голос – это плохо?

48:00 – почему в США так популярны антидепрессанты, а у нас почти нет?

49:40 – как часто нужно показываться психиатру?

Слушайте и бойтесь правильно!

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