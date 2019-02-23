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Холодный расчет и немного любви. Что толкает людей на брак за решеткой

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Тема:
Подкасты РИА (21)
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Платье напрокат и брачный поцелуй под конвоем – свадьба в колонии отличается от обычной не только антуражем. Многие заключенные женятся по расчету. Хотя кто бы мог подумать.

Нарядные туфли на высоком и тонком каблуке Настя купила еще на свободе, но так и не успела их надеть. Платье по заказу сшили в ателье – его передал жених во время свидания. Несколько минут на регистрацию, поцелуй, и Настя снимает свадебное платье...

Если в тюрьмах для женщин свадьбы случаются чаще всего по любви, то у мужчин все иначе.

Журналист МИА "Россия сегодня" Ирина Халецкая побывала на двух бракосочетаниях в женской и мужской исправительных колониях в Ивановской области и узнала, чем отличают свадьбы на зоне от привычных бракосочетаний и есть ли у таких пар будущее.

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Тема:
Подкасты РИА (21)

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Теги:
любовь, Развод, Тюрьма, Брак, свадьба



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