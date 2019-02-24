Дело об исчезнувшей женщине

После этого от нее нет никаких вестей: женщина исчезает. Что с ней случилось в пути? И замешан ли в этом ее попутчик, который, по словам его родных, даже не покидал свой дом в декабре? Это предстоит выяснить агентам Московского уголовного розыска. Для этого им нужно шаг за шагом распутать клубок таинственных и противоречивых подробностей.
Эпизод подготовлен в партнерстве с Центральным музеем МВД, где хранится книга "Искусство расследования преступлений" Владимира Громова.
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*Виндавский вокзал — с 1930 года Рижский вокзал.