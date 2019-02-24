"Позор, она зарабатывает больше!" Как выбраться из плена стереотипов?

В новом эпизоде подкаста "ЯсноПонятно" Маша, Лина и Игорь разбирают самые стереотипные стереотипы о мужчинах и женщинах, изучают мнения и пытаются понять, есть ли в них зерно истины.
Слушайте подкасты РИА Новости.
Мужчина должен быть во всем лучше своей женщины: сильнее, умнее, успешнее в карьере. При этом он почти не понимает ее, ведь она всегда говорит только намеками. Но она не отчаивается и не оставляет попыток изменить его к лучшему. Что это: набор стереотипов или повседневная действительность?
В новом эпизоде подкаста "ЯсноПонятно" Маша, Лина и Игорь разбирают самые стереотипные стереотипы о мужчинах и женщинах, изучают мнения и пытаются понять, есть ли в них зерно истины.
Слушайте подкасты РИА Новости.