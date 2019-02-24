15:23 24 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.25
  • EUR9477.31
  • USD8392.20
Поиск
ЯсноПонятно
Sputnik

"Позор, она зарабатывает больше!" Как выбраться из плена стереотипов?

Радио
Получить короткую ссылку
32 0 0

Мужчина должен быть во всем лучше своей женщины: сильнее, умнее, успешнее в карьере. При этом он почти не понимает ее, ведь она всегда говорит только намеками. Но она не отчаивается и не оставляет попыток изменить его к лучшему. Что это: набор стереотипов или повседневная действительность?

Почему стереотипы так живучи? Актуальны ли они спустя десятки, а то и сотни лет существования? Какие изменения принес XXI век? А может, в стереотипах есть польза? И что обо всем этом думает Тутта Ларсен?

В новом эпизоде подкаста "ЯсноПонятно" Маша, Лина и Игорь разбирают самые стереотипные стереотипы о мужчинах и женщинах, изучают мнения и пытаются понять, есть ли в них зерно истины.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Теги:
деньги, статус, женщина, мужчина, отношения



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Возложение цветов к Вечному огню в Ташкенте 23 февраля
В память о защитниках: посол России возложил цветы в Ташкенте
Возложение цветов по случаю Дня защитника Отечества
Цветы и почести: в Ташкенте отметили День защитника Отечества
Торговые пути из Кабула в Ташкент

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054