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Про ложь. Почему наши дети врут и что с этим делать?

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Эпизод о том, кто и что заставляет детей говорить неправду, почему дети врут и как реагировать на ложь ребенка. А еще услышите пять ключевых рекомендаций, которые помогут отучить ребенка врать. Может быть.

Эта история о том, что и кто заставляет детей говорить неправду, от чего они защищаются и как реагировать на детскую ложь. Наши эксперты – семейный психолог, писатель Екатерина Сиванова, руководитель клуба "Азбука приемной семьи", мама шестерых детей Светлана Строганова и педагог и куратор психологического класса школы №171, психолог-консультант центра тестирования и развития "Гуманитарные технологии" Саадат Джафарова — дают пять ключевых рекомендаций, как отучить ребёнка врать. Или просто смириться?

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Теги:
психолог, Дети



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