Мы все умрем. Вирусы и бактерии как биологическое оружие

Петербург на грани эпидемии. Трое заболевших на Ямале, 17 – в Екатеринбурге, более 50 – во Владимирской области. На Украине только в январе заболели 15 000 человек. За 2018 год – 55000 тысяч. Что это? Естественная вспышка или след испытаний биологического оружия?

Кто сегодня обладает биологическим оружием? В чем его основная опасность? Какие существуют меры предотвращения и защиты? Можем ли мы как-нибудь обернуть разработки биооружия себе на благо? На эти и другие вопросы эксперты ответят в очередном эпизоде подкаста "Мы все умрем. Но это не точно".

Слушайте подкасты РИА Новости.