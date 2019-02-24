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Мы все умрем. Но это не точно
Sputnik

Мы все умрем. Вирусы и бактерии как биологическое оружие

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Тема:
Подкасты РИА (22)
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В начале 2019 года Москве из-за кори закрыли на карантин две школы и хостел.

Петербург на грани эпидемии. Трое заболевших на Ямале, 17 – в Екатеринбурге, более 50 – во Владимирской области. На Украине только в январе заболели 15 000 человек. За 2018 год – 55000 тысяч. Что это? Естественная вспышка или след испытаний биологического оружия?

Кто сегодня обладает биологическим оружием? В чем его основная опасность? Какие существуют меры предотвращения и защиты? Можем ли мы как-нибудь обернуть разработки биооружия себе на благо? На эти и другие вопросы эксперты ответят в очередном эпизоде подкаста "Мы все умрем. Но это не точно".

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (22)

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Теги:
бактерии, вирус, биологическое оружие



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