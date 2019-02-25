Политолог: у американских миротворцев в Сирии сомнительный статус

Намерение США оставить в Сирии миротворческую группу вызывает удивление, говорит эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

"Накануне состоялся телефонный разговор между президентами Турции и США, они оговаривали свое сотрудничество в Сирии, осуществление там прежнего сценария – создание дорожной карты, буферной зоны в районе к востоку от Евфрата, и турецкая сторона заявляет, что достигнуты все договоренности. Но после заявления Сары Сандерс сразу возникает вопрос: почему американцы оставляют всего 200 человек в качестве так называемого миротворческого корпуса, в состоянии ли они способствовать этой буферной зоне, или США дают туркам карт-бланш?" - рассуждает эксперт в эфире радио Sputnik.

Также Тарасов усомнился в статусе этих миротворцев.

© Sputnik / Михаил Алаеддин Миллионы возвращаются в Сирию, Америка в растерянности

"Они должны иметь международный мандат Совета Безопасности ООН или международной структуры типа "астанинского процесса", "женевского процесса", которая могла бы легализировать их пребывание там. Поэтому все эти "ремейки", противоречивые заявления, которые выбрасываются американской администрацией, оказываются в подвешенном состоянии", - говорит он.

Политолог отмечает, что заявления американцев больше свидетельствуют о внутриполитической борьбе в высших эшелонах власти, чем о реальном ходе событий.