Эксперт о семейных кризисах и способах их преодоления

В рамках международного круглого стола "Дружественное к ребенку правосудие" Людмила Куликова рассказала, какие бывают кризисы и как их преодолевать.
"Семейные кризисы бывают нормативные. Второй день свадьбы - это уже начало кризиса. Рождение ребенка, когда ребенок идет в школу, когда дети выходят из семьи и супруги остаются вдвоем - это все семейные кризисы, которые ведут к развитию", - отметила она.
Людмила Куликова рассказала также, что существуют ненормативные кризисы - болезнь кого-то из членов семьи, отсутствие работы, жилья или переезд. И не каждая семья может с этим справиться.
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