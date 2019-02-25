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© © Foto : пресс-служба Алматинского районного суда города Астаны

Эксперт о семейных кризисах и способах их преодоления

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О том, как влияет разлад в семье на психику всех ее членов и особенно ребенка – руководитель "Центра психологических услуг ЕИППП" Людмила Куликова.

В рамках международного круглого стола "Дружественное к ребенку правосудие" Людмила Куликова рассказала, какие бывают кризисы и как их преодолевать.

"Семейные кризисы бывают нормативные. Второй день свадьбы - это уже начало кризиса. Рождение ребенка, когда ребенок идет в школу, когда дети выходят из семьи и супруги остаются вдвоем - это все семейные кризисы, которые ведут к развитию", - отметила она.

Людмила Куликова рассказала также, что существуют ненормативные кризисы - болезнь кого-то из членов семьи, отсутствие работы, жилья или переезд. И не каждая семья может с этим справиться.

Подробности слушайте в аудиофайле.




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