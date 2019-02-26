Лункин о спецпослах по религиозному туризму: в РФ это сложно реализовать

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин прокомментировал возможность появления в России спецпредставителей в сфере паломничества. По его мнению, такой непростой работой должны заниматься специально аккредитованные организации.

В Узбекистане вручили сертификат первому почетному послу зиёрат-туризма. Им стал муфтий малайзийского штата Перлис Мохд Асри Бин Зайнул Абиди. В его обязанности входит популяризация туристических направлений для паломничества в Узбекистан.

В России есть немало мест, которые могут быть интересны мусульманам со всего мира, а также внушительная доля мусульманского населения, кто захочет посетить святые места в Узбекистане.

По словам Лункина, работой по организации хаджа или паломнических туров на территории России занимаются специальные департаменты при управлениях мусульман.

"Не думаю, что целесообразно было бы вводить в РФ должность еще отдельных уполномоченных по религиозному туризму, так как в условиях многоконфессиональной страны это слишком сложная и разнородная сфера. У православных – один подход, у мусульман или католиков – другой вид паломничества", — отметил эксперт.

Он добавил, что в перспективе в РФ планируется вывести паломничество из туристической отрасли, сделав отдельным особенным видом духовно-культурной деятельности, на ведение которой потребуется лицензирование. При этом Лункин добавил, что религиозный туризм тесно переплетен с обычным, так как многие не слишком религиозные люди, не так часто посещающие храмы, к примеру, зачастую отправляются в паломнические поездки, приобщаясь таким образом к духовным ценностям своей страны.

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