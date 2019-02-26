Ибрагимов о том, чего ждать от встречи лидеров США и КНДР

Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын проведут вторую встречу в Ханое 27-28 февраля. Ранее они общались в Сингапуре 12 июня прошлого года.
"Те процессы, которые происходят сейчас на Корейском полуострове, нельзя назвать ожидаемыми, поскольку это произошло, когда ситуация между Южной Кореей и Северной Кореей накалилась, а также обострились отношения Северной Кореи с США", — сказал Ровшан Ибрагимов Sputnik Азербайджан.
Но с тех пор не было предпринято каких-то определенных шагов: КНДР ожидает от США выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США от КНДР — новых шагов по ядерному разоружению.
По словам Ровшана Ибрагимова, ожидаемая встреча — очередной этап начавшегося недавно процесса.
"Стороны положительно рассматривают возможности развития и углубления отношений. Но, думаю, что ожидать чего-то конкретного от этой встречи на данном этапе не стоит. Стороны все еще относятся друг к другу с легким недоверием", — отметил эксперт.
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