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Доцент университета регионоведения Ханкук (Южная Корея) Ровшан Ибрагимов
© Facebook / Rovshan Ibrahimov

Ибрагимов о том, чего ждать от встречи лидеров США и КНДР

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Доцент университета регионоведения Ханкук (Южная Корея) Ровшан Ибрагимов отметил, что ожидаемая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына — очередной этап начавшегося недавно процесса. Страны положительно рассматривают возможности развития и углубления своих отношений, но все еще относятся друг к другу с легким недоверием.

Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын проведут вторую встречу в Ханое 27-28 февраля. Ранее они общались в Сингапуре 12 июня прошлого года.

"Те процессы, которые происходят сейчас на Корейском полуострове, нельзя назвать ожидаемыми, поскольку это произошло, когда ситуация между Южной Кореей и Северной Кореей накалилась, а также обострились отношения Северной Кореи с США", — сказал Ровшан Ибрагимов Sputnik Азербайджан.

Лидеры США и Северной Кореи обменялись рукопожатием на саммите в Сингапуре
© Ruptly .
Первая встреча: Трамп и Ким Чен Ын обменялись рукопожатием в Сингапуре
Страны пытаются договориться об очередности шагов и модальности выполнения достигнутых на саммите в Сингапуре договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона.

Но с тех пор не было предпринято каких-то определенных шагов: КНДР ожидает от США выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США от КНДР — новых шагов по ядерному разоружению.

По словам Ровшана Ибрагимова, ожидаемая встреча — очередной этап начавшегося недавно процесса.

"Стороны положительно рассматривают возможности развития и углубления отношений. Но, думаю, что ожидать чего-то конкретного от этой встречи на данном этапе не стоит. Стороны все еще относятся друг к другу с легким недоверием", — отметил эксперт.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Ким Чен Ын, Дональд Трамп, США, КНДР



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