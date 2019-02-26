МИД Казахстана озвучил основные темы форума ОИС

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров рассказал об основных темах, которые будут обсуждать на 46-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Абу-Даби 1-2 марта.

В работе форума ожидается участие 56 глав внешнеполитических ведомств государств-членов ОИС, а также первых руководителей 30 институтов организации.

"Повестка дня министерского совещания охватывает более 40 актуальных вопросов на тему мусульманского мира, включая вопросы Палестины и арабо-израильского конфликта, Афганистана, сирийского кризиса, принятия коллективных мер в области борьбы с международным терроризмом, исламофобией, продвижения межрелигиозного и межнационального согласия, разоружения, реформы ООН, программы действий ОИС-2025, а также расширения научно-технического и торгово-экономического партнерства", - сообщил Смадияров.

По данным Sputnik Казахстан, также планируется утверждение десяти проектов резолюций казахстанской стороны, отражающих весомый вклад и текущие усилия Казахстана в области укрепления международного мира и безопасности.

Организация исламского сотрудничества — международная группа исламских стран, объединяющая 57 государств-членов.