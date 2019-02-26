Денисенко о влиянии реформ Мирзиёев на миграцию узбекистанцев в РФ

Заместитель директора Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко прокомментировал данные Росстата, согласно которым таджикские мигранты вышли на первое место по количеству прибывших, хотя по абсолютным показателям граждане Узбекистана по-прежнему чаще всего приезжают в РФ на заработки.

По данным Росстата, каждый четвертый официальный мигрант, работающий в РФ, приехал из Таджикистана. Ранее рейтинг по числу иностранных работников возглавляла Украина.

По словам Денисенко, в этой статистике есть определенные нюансы, связанные с длительностью пребывания мигрантов в РФ. В частности, Росстат учитывает лиц, работающих в России продолжительный срок — от 9 месяцев и больше. Если брать абсолютные значения, то узбекистанцы по-прежнему возглавляют рейтинг.

"Узбекистанцы все еще активно едут на заработки в Россию, однако не остаются тут надолго. Это, на мой взгляд, связано с реформами, проводимыми в стране новым президентом Шавкатом Мирзиёевым. Взятый им курс на либерализацию экономики и улучшение условий по ведению бизнеса дает свои плоды. Узбекистан — богатая страна с внушительными ресурсами, там сейчас реализуется множество привлекательных проектов, создаются новые рабочие места. В этой связи поток мигрантов в Россию хоть и высок, но структура и характер его меняются", — подчеркнул экономист в интервью Sputnik Таджикистан.

В свою очередь таджикские мигранты, пояснил Денисенко, напротив, заинтересованы в более активной работе за рубежом, так как денежные переводы на родину по-прежнему составляют значительную часть и их семейного дохода, и в целом доходов в бюджет страны.