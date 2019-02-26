22:08 26 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.61
  • EUR9530.06
  • USD8403.19
Поиск
Глава Союза потребителей России Петр Шелищ
© Sputnik / Рамиль Ситдиков

Шелищ: Узбекистан нашел метод объективной оценки качества госуслуг

Радио
Получить короткую ссылку
15 0 0

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищь считает перспективным внедрение в Узбекистане института так называемых "тайных покупателей" для оценки качества предоставляемых населению госуслуг.

В республике будет внедрен новый метод проверки качества обслуживания граждан в центрах госуслуг под видом рядовых пользователей. Полученная по итогам работы таких "потребителей" информация будет использована властями Узбекистана для корректировки работы соответствующих структур и служб.

"Это довольно эффективный формат, который позволит властям Узбекистана объективно посмотреть на ситуацию. Ведь получить достоверную информацию от самих ведомств не всегда возможно – они будут рапортовать об успехах. Опросы населения также не дают четкой картины – в основном они отражают общее настроение без указания точечных проблем. А формат тайного покупателя как раз выявит существующие недостатки", — заметил Шелищ.

В Крыму начали выдачу российских загранпаспортов
© Sputnik / Андрей Иглов
В Узбекистане появятся "тайные покупатели" – в какой сфере введут практику
Председатель российского Союза потребителей добавил, что в РФ действует аналогичный подход при изучении ситуации на рынке товаров и услуг — "контрольная закупка". Однако опыт Узбекистана, тем более при участии Торгово-промышленной палаты страны, может быть востребован и в России, и в странах ЕАЭС.

"Когда эта практика будет применяться более широко в ряде государств, можно будет обмениваться опытом, разрабатывать общие рекомендации и применять наиболее успешные практики", — заключил Шелищ.

Подробный комментарий российского эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
качество сервиса, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

"Оскар-2019": лучшие моменты церемонии
Калифорнийцы в Узбекистане: блогеры переели плова - незабываемое видео
Калифорнийцы в Узбекистане: блогеры переели плова - незабываемое видео
Статуэтка киноакадемии ОСКАР
Заветная статуэтка: за что вручают "Оскар"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054