Шелищ: Узбекистан нашел метод объективной оценки качества госуслуг

В республике будет внедрен новый метод проверки качества обслуживания граждан в центрах госуслуг под видом рядовых пользователей. Полученная по итогам работы таких "потребителей" информация будет использована властями Узбекистана для корректировки работы соответствующих структур и служб.

"Это довольно эффективный формат, который позволит властям Узбекистана объективно посмотреть на ситуацию. Ведь получить достоверную информацию от самих ведомств не всегда возможно – они будут рапортовать об успехах. Опросы населения также не дают четкой картины – в основном они отражают общее настроение без указания точечных проблем. А формат тайного покупателя как раз выявит существующие недостатки", — заметил Шелищ.

Председатель российского Союза потребителей добавил, что в РФ действует аналогичный подход при изучении ситуации на рынке товаров и услуг — "контрольная закупка". Однако опыт Узбекистана, тем более при участии Торгово-промышленной палаты страны, может быть востребован и в России, и в странах ЕАЭС.

"Когда эта практика будет применяться более широко в ряде государств, можно будет обмениваться опытом, разрабатывать общие рекомендации и применять наиболее успешные практики", — заключил Шелищ.

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