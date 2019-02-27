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Шеф-редактор интернет-портала Мобильные телекоммуникации Леонтий Букштейн
© Foto : Личный архив Л.Букштейна

Букштейн: необходим общемировой кодекс кибербезопасности

Радио
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Шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн высказался об инициативе США открыть горячую линию по информбезопасности с Россией.

Ранее Вашингтон предложил задействовать горячую линию с Москвой для обсуждения вопросов кибербезопасности. Подобный проект некоторое время работал в 2013 году, но был остановлен.

Букштейн в эфире радио Sputnik пояснил, что предполагается использовать горячую линию в кризисных ситуациях, когда другие возможности будут исчерпаны.

"Напомню, что президент РФ Владимир Путин два года назад предложил мировым лидерам собраться и выработать общемировой кодекс кибербезопасности. Но тогда реакции не последовало, теперь же такая необходимость назрела", — отметил шеф-редактор.

По его словам, работа горячей линии поможет предотвратить кибервойны.




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