Почему консервы убивают: эксперт о рисках пищевых отравлений в Узбекистане

Старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности (РФ), кандидат медицинских наук Наталья Денисова рассказала, как уберечься от отравлений консервами и что делать при первых признаках недомогания.

В Узбекистане регулярно происходят случаи отравлений домашними соленьями. Очередное несчастье со смертельным исходом зафиксировано в Самаркандской области. Целая семья 23 февраля отравилась маринованными огурцами и помидорами, 16-летний парень скончался в больнице.

По словам российского эксперта Натальи Денисовой, приготовление домашних консервов требует очень тщательной обработки и четкого выполнения технологий.

"Необходимо тщательно промывать овощи, а также стерилизовать посуду, чтобы убить все возможные микробы и возбудителей опасных заболеваний. Важно также соблюдать правила консервации и хранения. В центральноазиатских странах с жарким климатом, в том числе в Узбекистане, не всегда есть приемлемые условия для долгосрочного хранения консервов. Употребление таких продуктов крайне опасно", — подчеркнула специалист.

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В первую очередь Денисова рекомендует перед едой тщательно осмотреть банку на предмет ее целостности и отсутствия видимых дефектов – вздутой или ржавой крышки, а также изучить содержимое, чтобы там не было ни плесени, ни подозрительных пузырьков и не чувствовался неприятный запах. Если что-то из перечисленного обнаружено, такие консервы необходимо сразу утилизировать.

"Однако есть очень опасные бактерии, которые вызывают ботулизм. Их практически невозможно распознать при открытии консервов – они никак не проявляются ни внешне, ни на вкус. Но при хранении бактерии могут накапливаться и развиваться, а при употреблении в пищу зачастую приводят к летальному исходу", — предостерегла медик.

При первых признаках отравления Денисова рекомендует дать пострадавшему побольше воды и абсорбент – например, активированный уголь, чтобы вызвать рвоту и вывести опасный продукт из организма. Если есть подозрения на серьезное заболевание или проявились тяжелые симптомы – потеря зрения или речи, головные боли и слабость, нужно немедленно обращаться в больницу. Оперативно оказанная помощь может спасти жизнь.

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