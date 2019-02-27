Юрьев: США оставили за ООН только функцию публичной риторики

Америка фактически оставила за ООН только функцию публичной риторики. Никакие серьезные, судьбоносные решения в ООН теперь не принимаются. Об этом политолог Дмитрий Юрьев заявил в эфире радио Sputnik, комментируя ситуацию вокруг подготовленного Россией заявления по Венесуэле.

Спецпредставитель президента США по Венесуэле Эллиотт Абрамс проигнорировал предложение постоянного представителя России при ООН Василия Небензи о принятии мирного и поддерживающего заявления от имени председателя Совета Безопасности по ситуации в этой стране. Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что США своими правками "убили" предложенный российской стороной проект заявления по ситуации в Венесуэле.

"Мы имеем дело с еще одним проявлением фактического уничтожения действующей системы миропорядка", - заявил Юрьев.

По его словам, демократия – это механизм, при котором возможны самые разные варианты, механизм, принуждающий к компромиссам и к учету мнения каждого. Мировая политика тоже действовала по такому принципу – не допускать безвыходной ситуации, не допускать ситуации, из которой единственный выход – это война.

"Мы видим, что США в принципе утратили такое понимание необходимости компромиссов", - отметил политолог.

По его мнению, Вашингтон не собирается сворачивать с выбранного пути. Гуаидо, в конце января провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, не назвал конкретных имен чиновников, бежавших в Турцию.

Отметим, что с 21 января в Венесуэле проходят массовые протесты против нынешнего президента Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

Россия поддержала законного президента Венесуэлы Мадуро и заявила о готовности быть посредником между властями и оппозицией. Между тем, США и многие европейские страны заявили о признании Гуаидо.