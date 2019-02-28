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Андрей Кошкин
Sputnik

Кошкин: польза американских военных в Афганистане под большим вопросом

Радио
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Военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал высочайшие цифры погибших и пострадавших в Афганистане за прошедший год.

В эфире радио Sputnik заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета Андрей Кошкин назвал число погибших в Афганистане "умопомрачительным" для человечества.

Спецпроект Афган.Online
© Sputnik /
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Миссия ООН и Управление верховного комиссара ООН по правам человека представили доклад, где говорится, что в 2018 году жертвами военных действий в Афганистане стали 3,8 тысячи мирных жителей, еще 7,1 тысячи человек были ранены. Это на 11 процентов больше, чем в 2017 году.

"Цифра стала рекордной за все время с начала учета. Эти умопомрачительные для человечества данные вызывают вопрос: какую пользу принесли США Афганистану, находясь там более 17 лет?", — сказал Кошкин.

По словам эксперта, очевидно, что формы и методы борьбы с террористическими и бандитскими формированиями, которые предлагают американцы, не способствуют нормализации жизни простых граждан Афганистана.




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