Полетаев: для мигрантов необходимо создать общероссийскую биржу труда

По словам эксперта, в миграционной концепции необходимо учесть сразу несколько моментов, касающихся и легализации мигрантов, и их трудоустройства, и последующей культурной адаптации.

"В первую очередь необходимо обеспечить всех иностранных работников документами, чтобы они были на учете. Однако не менее важно наладить понятную схему их трудоустройства. Сейчас мигранты чаще всего ищут работу через знакомых или с помощью земляков. Нередки случаи обмана своих же соотечественников. Например, в миграционном центре в Сахарово есть биржа труда, а в Узбекистане внедрена практика организованного набора. Думаю, пора создавать общероссийскую биржу труда для иностранцев", — подчеркнул Полетаев.

Говоря о культурной и социальной адаптации приезжих, эксперт заметил, что сейчас она носит эпизодический и несистемный характер.

"Да, есть различные культурные мероприятия с привлечением диаспор, но все-таки большая часть мигрантов живут как бы в параллельном обществе - они среди нас, но невидимы для нас. Нужна более тесная работа, активное общение, а не только на уровне работников с работодателями, как сейчас", — уверен Полетаев.

Он добавил, что в работе с мигрантами необходимо учитывать особенности каждой отдельной группы приезжих. Кто-то приезжает на короткий срок, кто-то — с перспективой остаться, есть мигранты с семьями. Для каждой категории должен быть свой подход, заключил эксперт.

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