Адвокат о разрешении голосовать заключенным: это прогрессивная практика

Председатель Московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Андрей Князев прокомментировал разрешение осужденным по "нетяжким" статьям голосовать на выборах в Узбекистане.

Сенат Узбекистана на пленарном заседании в четверг утвердил закон об Избирательном кодексе, предусматривающий предоставление права голосовать заключенным, осужденным по "нетяжким" статьям.

"Никогда не сталкивался с такой двойственностью законодательства. В некоторых странах осужденным запрещено голосовать, а в других разрешено всем. Но даже выборочное разрешение направлено на соблюдение прав и интересов ограниченного круга лиц", - сказал Князев.

Избирательный кодекс объединит пять действующих сейчас законов в данной сфере, а также введет ряд новых норм, исключит устаревшие положения. Документ направлен на подпись президенту страны.