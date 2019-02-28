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Андрей Князев

Адвокат о разрешении голосовать заключенным: это прогрессивная практика

© Vk.com / Московская коллегия адвокатов "Князев и партнеры
Радио
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Председатель Московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Андрей Князев прокомментировал разрешение осужденным по "нетяжким" статьям голосовать на выборах в Узбекистане.

Сенат Узбекистана на пленарном заседании в четверг утвердил закон об Избирательном кодексе, предусматривающий предоставление права голосовать заключенным, осужденным по "нетяжким" статьям.

"Никогда не сталкивался с такой двойственностью законодательства. В некоторых странах осужденным запрещено голосовать, а в других разрешено всем. Но даже выборочное разрешение направлено на соблюдение прав и интересов ограниченного круга лиц", - сказал Князев.

Избирательный кодекс объединит пять действующих сейчас законов в данной сфере, а также введет ряд новых норм, исключит устаревшие положения. Документ направлен на подпись президенту страны.




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