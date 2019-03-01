Тарасов о конфликте Индии и Пакистана: кто-то хочет втянуть в ситуацию Китай

О том, во что может вылиться противостояние между Индией и Пакистаном и какие еще государства могут быть втянуты в конфликт, - политолог Станислав Тарасов.

Индия и Пакистан обменялись ударами на линии соприкосновения в Кашмире. Режим прекращения огня нарушается несколько дней подряд.

В эфире радио Sputnik политолог Станислав Тарасов высказал свою точку зрения на возможные перспективы развития ситуации в Кашмире.

© AFP 2018 / TAUSEEF MUSTAFA Военные Индии и Пакистана обстреляли друг друга в Кашмире

"К сожалению, эти события прогнозировались, потому что в последнее время шло нагнетание психологической и политической напряженности между Индией и Пакистаном. И сейчас главная задача – остановить боевые столкновения", - заявил эксперт.

По его словам, важно то, что страны сотрудничают в ШОС, и очень важно, что другие страны этой организации могут проявить инициативу, попробовать успокоить страсти.

"В целом же есть определенные силы, которые заинтересованы втянуть и Китай в этот конфликт и создать очаг напряженности в этой части Азии. Видите, как идет перемещение центра напряженности – он начинает смещаться с Ближнего Востока в Южную Азию", - отметил Тарасов.

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