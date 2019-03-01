Юрий Стоянов о цензуре в юморе: пошло — это когда скучно и бездарно

Российский актер, режиссер, один из создателей юмористической программы "Городок" Юрий Стоянов рассказал Sputnik, над кем никогда нельзя смеяться, чем пошлость в юморе отличается от пикантности и почему самоцензура губительнее цензуры.

Государственное агентство "Узбекконцерт" предлагает создать в республике Клуб юмористов для борьбы с "пошлостью и нецензурщиной" на эстраде, которая, по мнению чиновников, заполонила узбекский шоу-бизнес. Поводом к подобным инициативам послужил очередной скандал с известной в Узбекистане юмористкой Халимой Ибрагимовой и камеди-группой "Браво". Артистов лишили лицензии за нецензурные публикации в социальных сетях, нарушения условий гослицензии и отступления от сценария программы.

О том, как найти тонкую грань между пошлостью и пикантностью в юморе, можно ли и нужно ли регулировать эту сферу, Sputnik Узбекистан узнал у российского актера и режиссера Юрия Стоянова.

Артист сразу же оговорился, что в каждом отдельном случае должно приниматься решение с учетом существующих в стране юридических и моральных норм.

"Если нарушен закон, то в каждом конкретном эпизоде отвечать должен конкретный человек, а не все представители жанра. Узбеки - мудрые и добрые люди, народ с огромной историей, я думаю, они разберутся в этой ситуации, прежде всего в соответствии с законом, полагаясь на свои традиции и лучшие качества", — прокомментировал он.

При этом в глобальном смысле, по его мнению, ограничения в любом виде искусства, в том числе в юморе, зачастую малоэффективны, так как он развивается по своим собственным законам.

"Искусство – это море: оно само топит корабли, выбрасывает на берег тех, кому суждено выжить, а кого-то – на необитаемый остров. Оно само выносит на землю мусор, самоочищается. Если, конечно, совсем его загадить, то да, тут уже беда. Но в целом не надо это как-то регулировать, это само произойдет — бездарное будет выкинуто, талантливое останется", — подчеркнул артист.

Говоря о пошлости и использовании нецензурных выражений в юморе, Стоянов заметил, что в любом случае человек должен понимать, в какой стране, в какое время и над чем он шутит. Разумеется, необходимо учитывать особенности и следовать традициям. Однако если не привязываться к конкретным реалиям, то у артиста свое представление о пошлом юморе.

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"Есть одна простая формула на этот счет: если в шутке есть нецензурное выражение, без которого она рассыпается, значит, и шутки без него уже нет, значит, она держится только на лексике. Другое дело, если подобное слово придает фразе пикантности. Однако в глобальном смысле я не считаю, что главная проблема современного юмора в нецензурных выражениях. Не все пикантное пошло. Пошло — это когда скучно и бездарно. Пошлый юмор – это шутки про завмагов, плохих начальников, тещу и сантехника", — заметил Стоянов.

К введению запретительных или ограничительных мер в этой сфере он относится скептически, полагая, что цензура и тем более самоцензура проблему не решат, а развитию того или иного искусства только мешают.

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"Самоцензура в какой-то степени даже губительнее цензуры. Я сам отношусь к поколению людей с развившейся самоцензурой. Она разрушает, потому что ты сам себе ставишь запреты. Однако существуют абсолютно нормальные, общечеловеческие и простые правила: нельзя смеяться над больными, над малоимущими, над теми, кто сидит в тюрьме. Обидеть и оскорбить – это разные вещи. Люди обижаются сами, порой не по делу, а вот оскорбление – это уже намеренный путь. Но еще опаснее, когда это происходит по незнанию, когда человек не понимает, что оскорбил, просто потому, что он недостаточно образован", — пояснил актер.

В качестве примера Стоянов привел одну из самых спорных, с виду жестоких, рубрик своей юмористической программы "Городок". Простых людей там разыгрывали и снимали их при этом скрытой камерой. Однако, заметил артист, в каждом случае подбиралась очень нейтральная тема, ко всем участникам относились с симпатией, а целью было рассмешить, а не оскорбить.

Бороться с низкопробным или оскорбительным искусством Стоянов предлагает не запретами, а воспитанием и образованием.

"За желанием навести порядок в этой сфере, щелкнуть кого-то по носу стоит очень большая опасность — что называется, вместе с водой выплеснуть ребенка. Только образование и воспитание – самый длительный, на первый взгляд непродуктивный и не дающий одномоментного результата, но самый главный путь решения этой проблемы", — убежден артист.

Он добавил, что для влияния на модные тенденции, когда низкопробные или вульгарные, по мнению властей, шоу собирают целые стадионы, необходимо не запрещать их, а противопоставлять им что-то иное в культуре и искусстве, что привлекало бы полные залы зрителей.