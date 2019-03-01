Лолита: узбекистанцы — удивительный народ, они не умеют встречать плохо

Российская певица Лолита, выступавшая с концертом в Ташкенте, рассказала Sputnik подробности курьезного эпизода, а также похвасталась многочисленными подарками от поклонников и коллег по сцене.

После концерта в Ташкенте Лолита опубликовала на своей странице в Instagram пост с видео, а также рассказала о своих эмоциях от поездки. В частности, с певицей произошел небольшой конфуз – уже на третьей песне внезапно выключился радиомикрофон. Однако опытная артистка не растерялась, и пока инженеры колдовали над аппаратурой, она развлекала публику разговорами.

"Это сугубо индивидуальная история. Мы просто не учли, что рядом президентский дворец и возможна такая ситуация, поскольку это первый раз. Действительно, с правительственной связью могут совпадать частоты передатчиков, но, если заранее предупреждают об этом, кто знает, тогда ты просто переходишь на другую частоту. Вот здесь во время концерта пришлось полностью "перепрошивать" передатчик", — пояснила Лолита технические нюансы происшедшего.

При этом певица видит в нештатной ситуации гораздо больше позитива, заметив, ведь это стало лишним доказательством ее живого выступления.

"Минут десять мне приходилось выкручиваться. Публика изрядно повеселилась. Но атмосфера была совершенно потрясающая — они так встречают! Это удивительный народ, они просто не умеют встречать плохо. Даже если им человек не очень-то нравится, они все равно с таким вниманием и неподдельным гостеприимством к нему относятся", — отметила певица.

Она рассказала, что ее сразу с самолета среди ночи предлагали угостить пловом и не хотели отпускать из Узбекистана, пока она не отведает главного узбекского блюда.

"Мне столько подарков там преподнесли. Например, я привезла набор специй для плова, хотя, конечно, как бы я ни старалась делать все по книгам и с нужными ингредиентами, такого плова, как в Узбекистане, у меня не получается", — призналась Лолита.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Это было шоу: Тимати ярко выступил в Ташкенте

Особую благодарность гостья выразила узбекским коллегам по сцене – они подарили ей расшитый халат и два головных убора.

"Все это с большой любовью, с потрясающей вышивкой, и с размером не прогадали", — не без восхищения добавила она.

Лолита планирует еще раз приехать в Ташкент и, возможно, совершить тур по другим центральноазиатским республикам. Однако пока точных дат концертов еще нет — слишком плотный график.

Впечатления певицы от незабываемых гастролей в Ташкенте слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.