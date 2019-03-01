Лолита: узбекистанцы — удивительный народ, они не умеют встречать плохо

"Это сугубо индивидуальная история. Мы просто не учли, что рядом президентский дворец и возможна такая ситуация, поскольку это первый раз. Действительно, с правительственной связью могут совпадать частоты передатчиков, но, если заранее предупреждают об этом, кто знает, тогда ты просто переходишь на другую частоту. Вот здесь во время концерта пришлось полностью "перепрошивать" передатчик", — пояснила Лолита технические нюансы происшедшего.
При этом певица видит в нештатной ситуации гораздо больше позитива, заметив, ведь это стало лишним доказательством ее живого выступления.
Она рассказала, что ее сразу с самолета среди ночи предлагали угостить пловом и не хотели отпускать из Узбекистана, пока она не отведает главного узбекского блюда.
"Мне столько подарков там преподнесли. Например, я привезла набор специй для плова, хотя, конечно, как бы я ни старалась делать все по книгам и с нужными ингредиентами, такого плова, как в Узбекистане, у меня не получается", — призналась Лолита.
"Все это с большой любовью, с потрясающей вышивкой, и с размером не прогадали", — не без восхищения добавила она.
Лолита планирует еще раз приехать в Ташкент и, возможно, совершить тур по другим центральноазиатским республикам. Однако пока точных дат концертов еще нет — слишком плотный график.
Впечатления певицы от незабываемых гастролей в Ташкенте слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.