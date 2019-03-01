Представитель ПРООН: сувениры из рогов животных пугают туристов

Сотрудники программы провели исследование, в результате которого выяснилось, что сувенирная продукция из шкур, копыт и рогов животных часто преподносится в подарок высокопоставленным лицам.
Туристы, для которых главным образом и производят такие сувениры, не интересуются ими, заявила Аманалиева в беседе на радио Sputnik Кыргызстан.
"Иностранцы пугаются, когда видят на рынках камчу с ножками косули, рога архара или лапы орлов, которые продаются за большие деньги", — объяснила специалист.
По ее словам, некоторые продавцы уверяют, что у них есть легальные поставщики рогов и шкур, но проверить это довольно сложно.