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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрем. Искусственный интеллект как угроза человечеству

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Через шесть лет Россия должна стать одним из мировых лидеров в области искусственного интеллекта. Такое поручение дал Владимир Путин в феврале 2019 года. Гонка за лидерством в этой сфере обещает стать одним из самых ярких состязаний между государствами. Но чем грозит скорое развитие ИИ для человека?

Философы, социологи, антропологи, экономисты рассматривают искусственный интеллект не только как систему управления процессами и решения задач или этическую проблему, но и как угрозу безопасности человека и человечеству в целом.

Люди готовы доверить ИИ управление транспортом, атомными станциями, целыми городами, отдать свои личные данные и доступ к информации о здоровье в режиме онлайн. Мы уже объекты слежения для камер, наши эмоции, мимика, передвижение обрабатывается ИИ и выводы, которые делают алгоритмы, говорят о нас больше, чем мы сами готовы себе признаться. Кто проиграет в этом противостоянии? Оно уже началось.

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Теги:
безопасность, Человечество, искусственный интеллект



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