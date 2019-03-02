Через шесть лет Россия должна стать одним из мировых лидеров в области искусственного интеллекта. Такое поручение дал Владимир Путин в феврале 2019 года. Гонка за лидерством в этой сфере обещает стать одним из самых ярких состязаний между государствами. Но чем грозит скорое развитие ИИ для человека?
Мы все умрем. Искусственный интеллект как угроза человечеству
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Философы, социологи, антропологи, экономисты рассматривают искусственный интеллект не только как систему управления процессами и решения задач или этическую проблему, но и как угрозу безопасности человека и человечеству в целом.
Люди готовы доверить ИИ управление транспортом, атомными станциями, целыми городами, отдать свои личные данные и доступ к информации о здоровье в режиме онлайн. Мы уже объекты слежения для камер, наши эмоции, мимика, передвижение обрабатывается ИИ и выводы, которые делают алгоритмы, говорят о нас больше, чем мы сами готовы себе признаться. Кто проиграет в этом противостоянии? Оно уже началось.