Страх публичных выступлений

Страх сцены — глоссофобия — на втором месте среди самых популярных страхов человечества. Вы боитесь выступить с презентацией, сделать доклад, сказать тост на свадьбе друга, открыть рот на родительском собрании, даже если есть, что сказать.

Люди, которые привыкли выступать на сцене, признаются, что выступления приносят им удовольствием, им нравится обмен энергией с аудиторией и быть в центре внимания. Они часто испытывают эйфорию. Но... только после того как преодолели страх первого шага на сцену. Да-да. Выступать боятся практически все и всегда. Главное — овладеть правильной техникой и поймать мотивацию.

Вместе с бизнесменом и ведущим тренингов, на которые приходят тысячи людей одновременно, Александром Белгороковым, клиническим психологом и психотерапевтом Дарьей Бондаренко и носителем страха — менеджером проектов Евгением Абрамовым — разбираемся, как помочь себе и преодолеть глоссофобию, которая мешает строить карьеру и даже личную жизнь.

03:50 — зависит ли проявление страха от размера аудитории

06:02 — в чем природа страха публичных выступлений

11:20 — как справиться с волнением на сцене, если аудитория задает сложные вопросы

15:10 — причем тут страх быть несовершенным

18:20 — как технологически выстроить свое выступление

20:30 — как ответить со сцены провокатору

27:30 — об еще одном приеме, как лучше подготовиться к публичному выступлению

30:50 — что на самом деле думает аудитория о лекторе

40:30 — как справиться со страхом перед микрофоном, например, на свадьбе

44:08 — о конкретных способах помочь себе в борьбе с глоссофобией.

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