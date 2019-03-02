Страх публичных выступлений

Вместе с бизнесменом и ведущим тренингов, на которые приходят тысячи людей одновременно, Александром Белгороковым, клиническим психологом и психотерапевтом Дарьей Бондаренко и носителем страха — менеджером проектов Евгением Абрамовым — разбираемся, как помочь себе и преодолеть глоссофобию, которая мешает строить карьеру и даже личную жизнь.
03:50 — зависит ли проявление страха от размера аудитории
06:02 — в чем природа страха публичных выступлений
11:20 — как справиться с волнением на сцене, если аудитория задает сложные вопросы
15:10 — причем тут страх быть несовершенным
18:20 — как технологически выстроить свое выступление
20:30 — как ответить со сцены провокатору
27:30 — об еще одном приеме, как лучше подготовиться к публичному выступлению
30:50 — что на самом деле думает аудитория о лекторе
40:30 — как справиться со страхом перед микрофоном, например, на свадьбе
44:08 — о конкретных способах помочь себе в борьбе с глоссофобией.
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