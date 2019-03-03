Мастер на все сердца. Парадоксальная жизнь гения Демихова

О гениальном, но недооцененном русском трансплантологе Демихове. Правда о нем быстро забыли, а вспомнили, когда его ученик — американский хирург — с помощью его же метода спас жизнь президенту Ельцину. Эпизод подготовлен в партнерстве с Биологическим музеем имени Тимирязева.

В 1937 году 20-летний Владимир Демихов вживил искусственное сердце собаке, и она не умерла. Эта операция начала эру трансплантологии. Дальше — операции по внедрению собакам второй головы и второго сердца, по объединению кровеносных систем разных организмов, подготовка к пересадке сердца человеку… которой так и не случилось. Демихова то признавали, то гнобили и объявляли шарлатаном. Гений умер в нищете, недооцененным и потерявшим разум. Но мы-то теперь знаем, кто всё придумал на самом деле.

Эпизод подготовлен в партнерстве с Биологическим музеем имени К.А. Тимирязева, где хранится чучело собаки, которой Демихов пересадил голову щенка, и при поддержке рекламно-информационного агентства "Медиасфера".

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