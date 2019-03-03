Мастер на все сердца. Парадоксальная жизнь гения Демихова

Эпизод подготовлен в партнерстве с Биологическим музеем имени К.А. Тимирязева, где хранится чучело собаки, которой Демихов пересадил голову щенка, и при поддержке рекламно-информационного агентства "Медиасфера".
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О гениальном, но недооцененном русском трансплантологе Демихове. Правда о нем быстро забыли, а вспомнили, когда его ученик — американский хирург — с помощью его же метода спас жизнь президенту Ельцину. Эпизод подготовлен в партнерстве с Биологическим музеем имени Тимирязева.
Эпизод подготовлен в партнерстве с Биологическим музеем имени К.А. Тимирязева, где хранится чучело собаки, которой Демихов пересадил голову щенка, и при поддержке рекламно-информационного агентства "Медиасфера".
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Контрольно-пропускной пункт, расположенный между Бабатагом и Гиссаром, не работал 25 лет.
Фигуристка Захра Лари привлекает внимание тем, что всегда выходит на лед в хиджабе, а еще она единственная пока представительница своей страны в этом виде спорта.
Национальная команда республики под руководством Эктора Купера примет участие в турнире China Cup-2019, который пройдет 21-25 марта.