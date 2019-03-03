ЧМ по фигурному катанию, скандал в "Челси" и переносы футбольных матчей

На ЧМ по фигурному катанию едет Медведева, хотя в начале была заявлена Константинова. Туктамышева запасная. Справедливо? В финале кубка английской лиги вратарь "Челси" отказался уходить с поля, создав прецедент, не виданный доселе в мировом футболе. Матч "Арсенал" - ЦСКА перенесли в Грозный, куда никто не хочет ехать. Зачем?

Главный редактор "Р-Спорт" Александр Калмыков и его коллеги Андрей Симоненко и Василий Конов в новом эпизоде подкаста "Бей. Беги!" обсуждают и разбираются:

Евгения Медведева и победа – опять синонимы. Двукратная чемпионка мира выиграла Финал Кубка России по фигурному катанию. Елизавета Туктамышева – вторая. Спустя пару суток после турнира Международный союз конькобежцев опубликовал заявку сборной России на чемпионат мира в Японии. В женском одиночном катании были заявлены Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова. Но в итоговом составе место Константиновой заняла Медведева. Как сделать так, чтобы в ситуации жесточайшей конкуренции не оставить никого в обиде? Или действительно победил спортивный принцип?

Чемпионат России по футболу еще не стартовал, а скандалы уже посыпались. Матч "Енисея" с "Ростовом" перенесен в Сочи, потому что домашняя арена красноярского клуба будет занята во время Универсиады. А игра "Арсенал" – ЦСКА, которая должна была пройти в Туле, и вовсе состоится в Грозном, куда болельщики столичного клуба не выезжают по очень давней истории. Так почему матч перенесли туда, куда никто не хочет ехать? А главное – кто именно принял такое решение?

Финал Кубка английской лиги, в котором встречались "Челси" и "Манчестер Сити", завершился скандалом. В концовке дополнительного времени вратарь лондонской команды Кепа Аррисабалага отказался уходить на замену, чем привел в ярость главного тренера Маурицио Сарри. Согласно официальной версии, изначально замена не была запланирована. За две минуты до финального свистка испанский вратарь получил повреждение. Но уже после того как помощник главного арбитра объявил о замене, Кепа показал, что сможет продолжить игру. Имел ли он право не подчиниться главному тренеру? И стоит ли его за это наказать?

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