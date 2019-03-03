Настоящий русский мужик качается и моржует

Говорят, что русские мужчины сначала включают душу, а уже потом ― мозги. С этим не поспоришь, но не это ли всегда помогало переносить тяготы российской истории и выходить победителями из, казалось бы, безнадежных войн?

По следам Дня защитника Отечества Яна Наумова и Софья Рагозина говорят о том, как в разных странах представляют себе защитников России. Корреспонденты то и дело отправляются к нам проверять стереотипы о пьянстве и медведях и обнаруживают, что в жизни все по-другому. Тогда они пускаются в рассуждения о патриотизме, бесстрашии и русской душе.

Если судить по западной прессе, множеству иностранцев русский мужчина видится в военной форме. В связи с этим то и дело всплывает тема войн прошлого. Авторы вовсю рассуждают о моральных качествах русского солдата, как, например, в статье о Зимней войне или в материалах, приуроченных к 30-летию вывода войск из Афганистана.

А вот современные российские спецназовцы, между прочим, пользуются на Западе славой железных альфа-самцов. Оценили в мире и российское боевое искусство "Система".

Что касается мирных русских мужчин, то утверждение "если русский — значит пьет" оказалось всего лишь расхожим клише. Сейчас многие выбирают спорт и здоровый образ жизни, причем этот тренд охотно поддерживает сам президент Путин.

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