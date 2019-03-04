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Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Исинбаева об узбекском гостеприимстве: вернусь домой — сяду на диету

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Олимпийская чемпионка по легкой атлетике, а ныне член РУСАДА при Олимпийском комитете Елена Исинбаева поделилась впечатлениями от своего первого визита в Узбекистан.

Спортсменку поразило гостеприимство и радушие жителей республики.

"Хочется вернуться и побольше времени провести здесь, посмотреть на достопримечательности, побольше пообщаться с вашими спортсменами, потому что видна заинтересованность в развитии спорта в вашей стране. Мне нравится, как стремительно строятся у вас здесь объекты. Ваше желание повышать квалификацию тренеров", - заявила Исинбаева.

Именитая спортсменка пожелала Узбекистану завоевать право принять Азиатские игры в 2030 году.

Исинбаева приехала в Узбекистан в качестве гостьи первой женской спартакиады "Нафосат-2019".




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