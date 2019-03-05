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Мухлиса Азизова
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Мухлиса Азизова: узбекскому кино нужны новые кадры и развитый прокат

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Узбекский режиссер Мухлиса Азизова уверена, что сотрудничество республики с российскими коллегами, в частности, с ВГИКом, позволит поднять кинематограф в стране на новый профессиональный уровень.

В Узбекистане планируется открыть творческий центр ВГИКа для подготовки специалистов в киноиндустрии. По мнению Азизовой, такое сотрудничество крайне необходимо республике.

"Главная проблема для нашего кинематографа сегодня – это кадровый вопрос. В советское время у нас были сильные кадры, потом многие уехали работать в Россию или другие страны. Сейчас по некоторым позициям наблюдается дефицит – нет в достаточном количестве кинопродюсеров, вторых режиссеров или администраторов. Кадры – это главное, на чем предстоит работать", — заметила Мухлиса Азизова в интервью Sputnik Узбекистан.

В то же время она отметила, что в последнее время в республике происходит возрождение кино, снимаются конкурентоспособные фильмы, узбекские режиссеры участвуют в международных кинофестивалях и получают там награды. Однако для дальнейшего роста необходимо более тесное сотрудничество и системные изменения в этой сфере.

Отснятая кинопленка в павильоне киностудии Союзмультфильм.
© Sputnik / Владимир Песня
В Узбекистане появится творческий центр знаменитого ВГИКа
"Нам, к примеру, нужен центр кинопроката для продвижения национальных кинолент и начинающих режиссеров. У нас много современных многозальных кинотеатров, но там крутят в основном массовое голливудское кино. Развитию кино также способствует копродукция – совместное производство фильма сразу несколькими странами. У нас часто бывает так, что режиссер узбекский, оператор или директор по костюмам из России, а сценарист и композитор тоже наши. Японский режиссер недавно снимал в Узбекистане. Любой международный опыт нам только на пользу", — заключила Мухлиса Азизова.

Подробный комментарий узбекского режиссера слушайте в нашем радиоподкасте.

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