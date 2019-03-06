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Андрей Кошкин
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Кошкин объяснил, почему США заинтересованы во включении Китая в ДРСМД

Радио
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Военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал заявление главы Минобороны Германии о том, что Россия должна привлечь Китай к участию в ДРСМД.

В эфире радио Sputnik заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин отметил, что Германия вовсе не беспокоится о безопасности России, а просто пытается обыграть ситуацию в пользу своего союзника - США.

Ранее глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что китайские ракеты угрожают России, поэтому Москва должна привлечь Пекин к участию в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне.
© Sputnik / Эдуард Песов
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По мнению политолога, ситуация сегодня складывается уникальным образом: вроде как Германия стала заботиться о безопасности России от Китая.

"Президент США высказал, что нужно подписать новый договор, в который будет включен Китай, потому что США заинтересованы в ядерном аудите Китая, но это они хотят сделать силами России. Более того, США вышли из ДРСМД в одностороннем порядке, а когда Россия пожелала тоже его покинуть, обвинили во всем Россию", - объяснил он.

Вот и получается, что союзники США действительно "подхрюкивают" им по поводу всех предложений, отметил Кошкин.




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