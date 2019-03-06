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Спортивный комментатор, ведущий МАТЧ-ТВ Дмитрий Дерунец
© Twitter.com / DDerunets

Дерунец о новых правилах футбола: они помогут сохранить динамику игры

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Спортивный комментатор и ведущий "МАТЧ-ТВ" Дмитрий Дерунец прокомментировал новые правила игры в футбол.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на 133-м ежегодном собрании внес некоторые изменения в правила игры.

Согласно документу, опубликованному на сайте IFAB, любое касание мяча рукой при игре в атаке будет считаться нарушением. 

Изменения коснутся замен, пробивания штрафных ударов, положения голкипера во время исполнения пенальти и попадания мяча в арбитра.

Футбольные мячи
© Sputnik / Александр Вильф
В футбол будут играть по-новому: правила изменятся уже этим летом
По новым футбольным правилам при исполнении пенальти голкиперу разрешается стоять на линии ворот одной ногой.

"Если честно, это правило и так-то не очень соблюдалось. Ну невозможно внимательно смотреть на то, как вратарь действует на линии ворот. Ну конечно, он и делал, и будет делать шаг из ворот при пробитии пенальти. Раньше, если ты не выскочил за пять секунд до удара на три шага, только тогда постанавливалось перебить пенальти. Думаю, что это не сильно отразится на игре", - отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его мнению, изменения в правилах будут работать на динамику игры и позволят избежать затягивания времени.

Новые правила вступят в силу с июня 2019 года.

 




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