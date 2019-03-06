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Режиссер Юсуп Разыков
© Sputnik / Нина Зотина

Юсуп Разыков: в Узбекистане не хватает самобытного поэтического кино

Радио
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Узбекский режиссер Юсуп Разыков считает сотрудничество ВГИКа с республиканскими кинематографистами очень хорошей возможностью поднять киноиндустрию в стране на совершенно иной уровень.

По словам режиссера, ВГИК всегда славился авторскими курсами, которые впоследствии воспитывали будущих лидеров в сфере кино в национальных республиках. Однако в Узбекистане кадры в основном формировал местный театральный институт, где также преподавали корифеи, но он решал скорее прикладные задачи.

"Когда мы учились, у нас была проблема ограниченного экрана. Нам многое из зарубежного опыта было недоступно просто. Сейчас нет такой проблемы – все можно посмотреть в интернете. Но тут другая особенность – происходит смешение жанров, а большинство режиссеров просто копируют идеи из комедий или голливудские сюжеты. Художники не растут, не стремятся к самобытности. В Узбекистане не хватает романтического, поэтического кино", — заметил Разыков.

Отснятая кинопленка в павильоне киностудии Союзмультфильм.
© Sputnik / Владимир Песня
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Он добавил, что на протяжении десятка лет в республике почти каждые две недели выходили премьеры фильмов, снятых частными киностудиями, а высокое искусство развивалось слабо.

"Главное для любого автора – найти себя, определить сразу, о чем и как он будет снимать кино. Без этого он не станет режиссером, которому следуют, который по-новому открывает республику остальному миру, вносит что-то новое в киноязык", — подчеркнул Разыков.

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По его словам, для настоящего прорыва в киноискусстве Узбекистана нужны "насмотренные" люди со свежими идеями и с четкой жанровой ориентацией.

Теги:
Юсуп Разыков, Шухрат Аббасов, Кино, Узбекистан



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