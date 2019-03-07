Ющук о штрафе МТС по "узбекскому делу": тут нет внутриэлитной подоплеки

МТС заплатит США штраф за нарушения, выявленные при выходе одной из структур компании на узбекский рынок. Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук предположил, что в российской компании посчитали более выгодным частично признать вину и не идти на глобальный конфликт.

По мнению эксперта, сложившаяся ситуация может быть вызвана разным подходом к ведению бизнеса в США и, к примеру, в азиатских странах.

"Если в Соединенных Штатах свой определенный порядок и принципы ведения бизнеса, то, к примеру, в азиатских странах, в том же Узбекистане, решения на тот период принимались людьми, непосредственно руководившими теми или иными сферами. Видимо, власти США, которые ответственны за международные финансовые институты и биржи, обратили внимание на эти нестыковки и предъявили претензии МТС. В российской компании, судя по всему, оценив все риски и издержки, посчитали, что выгоднее частично признать вину и выплатить штраф, чем попасть под глобальные санкции на бирже и потерять еще больше", — предположил Ющук в эфире радио Sputnik.

При этом он не склонен полагать, что санкции США как-то связаны с внутриэлитными процессами в современном Узбекистане и с семьей первого президента страны.

© Sputnik / Виталий Белоусов МТС выплатит США штраф в 850 миллионов долларов в рамках "узбекского дела"

Российский мобильный оператор МТС выплатит США штраф в размере 850 миллионов долларов по делу о "дочке" в Узбекистане, сообщила пресс-служба компании. В 2015 году американский Минюст совместно с голландской прокуратурой начал расследование в отношении сделок Vimpelcom, МТС и скандинавской TeliaSonera с компанией Takilant, которую связывают с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.