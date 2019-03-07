Педиатр: ЗОЖ в узбекских детсадах полезен, но многое зависит от родителей

"Для роста и гармоничного развития ребенка очень важно сбалансированное, регулярное и правильное питание с достаточным количеством витаминов. Однако многое зависит от родителей. Если они не потакают своему чаду в увлечении фастфудом, стимулируют его заниматься спортом и воспитывают в нем неприятие вредным привычкам, это. Безусловно даст свои плоды", — пояснил врач.
В то же время педиатр заметил, что, к сожалению, ЗОЖ в последние годы был серьезно дискредитирован рецептами самолечения, когда народная медицина предлагает исцелиться от заболеваний, вплоть до онкологических, с помощью каких-то непонятных "танцев с бубнами". Зимин предостерегает от подобного рода самолечения, ничего общего не имеющего со здоровым образом жизни.
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