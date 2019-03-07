Педиатр: ЗОЖ в узбекских детсадах полезен, но многое зависит от родителей

Российский врач-педиатр, известный телеведущий Борис Зимин прокомментировал плану Узбекистана активно внедрять в детских садах здоровый образ жизни. Однако он добавил, что не все зависит от дошкольных образовательных учреждений.

По словам Зимина, пропаганда здорового питания и гармоничного развития ребенка с самых ранних лет стоит только приветствовать, но подходить к этой проблеме необходимо комплексно.

"Для роста и гармоничного развития ребенка очень важно сбалансированное, регулярное и правильное питание с достаточным количеством витаминов. Однако многое зависит от родителей. Если они не потакают своему чаду в увлечении фастфудом, стимулируют его заниматься спортом и воспитывают в нем неприятие вредным привычкам, это. Безусловно даст свои плоды", — пояснил врач.

В то же время педиатр заметил, что, к сожалению, ЗОЖ в последние годы был серьезно дискредитирован рецептами самолечения, когда народная медицина предлагает исцелиться от заболеваний, вплоть до онкологических, с помощью каких-то непонятных "танцев с бубнами". Зимин предостерегает от подобного рода самолечения, ничего общего не имеющего со здоровым образом жизни.

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