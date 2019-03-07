Захарова: Россия неоднократно подтверждала, что несет мир

"То, что без России невозможно обеспечить безопасность, — вопрос очевидный. Одни говорят об этом в негативном ключе, имея в виду якобы исходящую от РФ угрозу, другие говорят, что Россия — один из гарантов стабильности. И те, и другие признают, что действительно без России обеспечение безопасности и стабильности на европейском континенте невозможно", — сказала на брифинге Мария Захарова.

По ее словам, Россия неоднократно исторически подтверждала свою роль — роль страны, несущей мир, а не агрессию.

При этом Захарова отметила: все понимают это обстоятельство, но не все могут об этом говорить именно в конструктивном русле, пишет Sputnik Армения.

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