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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
© Sputnik / Евгений Биятов

Захарова: Россия неоднократно подтверждала, что несет мир

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о роли России в обеспечении безопасности в Европе.

"То, что без России невозможно обеспечить безопасность, — вопрос очевидный. Одни говорят об этом в негативном ключе, имея в виду якобы исходящую от РФ угрозу, другие говорят, что Россия — один из гарантов стабильности. И те, и другие признают, что действительно без России обеспечение безопасности и стабильности на европейском континенте невозможно", — сказала на брифинге Мария Захарова.

По ее словам, Россия неоднократно исторически подтверждала свою роль — роль страны, несущей мир, а не агрессию.

При этом Захарова отметила: все понимают это обстоятельство, но не все могут об этом говорить именно в конструктивном русле, пишет Sputnik Армения.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
безопасность, Европа, Россия, МИД России, Мария Захарова



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