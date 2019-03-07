Коллекционер: иностранцы даже женились на узбечках ради покупки иката

Форум "Коллекции России" в Центральном доме художника в Москве объединил нескольких коллекционеров, в том числе на нем можно полюбоваться и на предметы текстильного искусства Средней Азии, собранные Таиром Ф. Таировым.

Свою коллекцию среднеазиатского шелка профессор, доктор юридических наук Таиров регулярно пополняет вот уже больше 50 лет.

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"Когда началась Перестройка, у многих были экономические проблемы, и они продавали эти вещи. Под Самаркандом был один из самых крупных рынков Евразии. Со всей страны приезжали в город Ургут, где можно было купить все, что угодно, кроме атомного оружия: ковры, вышивки, картины фотографии и многое другое. Туда съезжались американцы, поляки, англичане, турки. Они даже женились на местных девушках, чтобы в 5 утра встать и успеть купить", - рассказал он.

Экспозицию "Шелковые улицы, висячие сады: предметы текстильного искусства Средней Азии из коллекции Таира Ф. Таирова" в рамках форума "Коллекции России" можно увидеть в ЦДХ в Москве до 10 марта.