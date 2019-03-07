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Таир Ф. Таиров
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Коллекционер: иностранцы даже женились на узбечках ради покупки иката

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Коллекционер Таир Ф. Таиров рассказал Sputnik, почему узбекский икат ценится по всему миру.

Форум "Коллекции России" в Центральном доме художника в Москве объединил нескольких коллекционеров, в том числе на нем можно полюбоваться и на предметы текстильного искусства Средней Азии, собранные Таиром Ф. Таировым.

Свою коллекцию среднеазиатского шелка профессор, доктор юридических наук Таиров регулярно пополняет вот уже больше 50 лет.

Предметы текстильного искусства Средней Азии из коллекции Таира Ф. Таирова
Sputnik
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"Когда началась Перестройка, у многих были экономические проблемы, и они продавали эти вещи. Под Самаркандом был один из самых крупных рынков Евразии. Со всей страны приезжали в город Ургут, где можно было купить все, что угодно, кроме атомного оружия: ковры, вышивки, картины фотографии и многое другое. Туда съезжались американцы, поляки, англичане, турки. Они даже женились на местных девушках, чтобы в 5 утра встать и успеть купить", - рассказал он.

Экспозицию "Шелковые улицы, висячие сады: предметы текстильного искусства Средней Азии из коллекции Таира Ф. Таирова" в рамках форума "Коллекции России" можно увидеть в ЦДХ в Москве до 10 марта.




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