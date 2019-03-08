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"Просто встань и иди!". Где граница между силой воли и насилием над собой?

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Где грань между силой воли и насилием над собой? Что, если путь к достижению задуманного сложнее, чем казался, а результата всё нет? Нужно ли мучить себя ради цели, или это распространенный миф и просто мода на "преодоление" себя? Игорь, Маша и Ваня разбираются, как же выглядит граница между силой воли и насилием над собой.

Решил начать бегать по утрам, еле-еле встаешь на час раньше, вытаскиваешь себя на улицу, бежишь без удовольствия… и так каждый день. Мысль об утреннем подъеме отравляет день, недосып накапливается, и в конце концов ни к чему хорошему твое рвение не приводит. Когда же проходит "полезное усилие" и начинается разрушительное насилие над собой? Делают ли нас сильнее ошибки и "набитые синяки"? К чему может привести постоянная борьба со своими слабостями? Ваня, Игорь и Маша обсуждают, спорят и пытаются найти границу между силой воли и насилием над собой.

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подкаст, Аудио



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