Страх летать на самолете

Для кого-то самолеты – страсть и дело всей жизни. Для кого-то это – страх и панические атаки. Почему мы боимся летать и как побороть этот страх? Разбираемся с одним из самых популярных страхов современного человека - аэрофобией.

Для кого-то самолеты – страсть и дело всей жизни. Для кого-то это – страх и панические атаки. В этом эпизоде мы разбираемся с одной из самых популярных фобий современного человека – аэрофобией.

Согласно статистике, вероятность погибнуть в авиакатастрофе — 1 к 10 миллионам. Получается, автомобиль или поезд будут не менее безопасной альтернативой самолету. Тогда почему мы боимся летать?

Вместе с психотерапевтом Константином Ольховым, медиаменеджером Андреем Ходорченковым и главным психотерапевтом Международного института психосоматического здоровья Сергеем Мартыновым выясняем, что является причиной страха летать, анализируем, рационален он или иррационален. Какими методами можно приглушить эту фобию и что нужно делать аэрофобу, если страх полетов мешает ему жить. Слушайте и бойтесь правильно!

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