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Сколько можно сидеть на шее у родителей?

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Тема:
Подкасты РИА (28)
18 0 0

Сколько можно сидеть на шее у родителей? А в каком возрасте уже можно (и нужно!) снимать жилье, переезжать и думать о своей семье? Ваня, Маша и Игорь обсуждают проблему финансовой независимости от старших членов семьи.

Сколько можно сидеть на шее у родителей? Съезжать еще не собираешься? В вашем возрасте мы уже задумывались о семье, а вы всё занимаетесь исканиями и поисками! Не пора ли повзрослеть?

В эпизоде подкаста "ЯсноПонятно" Ваня, Маша и Игорь обсудили проблему финансовой независимости, стоящую перед многими молодыми ребятами.

До какого возраста нормально оставаться финансово зависимым от родителей? Я окончил университет, работаю, по-прежнему живу с родителями и меня всё устраивает – должен ли я этого стыдиться? Можно ли брать в долг у родителей и не нарушит ли это взаимоотношений в семье?

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Тема:
Подкасты РИА (28)
Теги:
Радио, радио, Аудио, подкаст



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